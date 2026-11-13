Экологическая акция по сбору пластиковых крышек прошла в Воскресенске

Шестая по счету экологическая акция «Добрые крышечки» состоялась в городском округе 12 ноября. Мероприятие объединило представителей образовательных и культурных учреждений Воскресенска, депутатов, школьников, студентов, активных предпринимателей и неравнодушных жителей.

Благодаря совместным усилиям добровольцев молодежного центра «Олимпиец», «серебряных» волонтеров и регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» удалось собрать около тонны пластиковых крышечек. Сырье уже отправили в комплекс по переработке отходов «Восток».

Вырученные от реализации крышечек средства передадут в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На эти деньги закупят необходимое реабилитационное оборудование для детей, которые особенно нуждаются в поддержке.