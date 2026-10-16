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    Программау «Антоний и медицина Чеховы» проведут в Мелихове 17 октября

    Фото: Фото: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

    В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 17 октября пройдет программа выходного дня «Антоний и медицина Чеховы». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    По данным ведомства, программа позволит гостям музея погрузиться в одну из самых важных сторон жизни писателя — его работу земским врачом. Именно в мелиховский период Чехов активно совмещал писательский труд с медицинской практикой, бесплатно принимая тысячи крестьян, борясь с эпидемией холеры и строя медицинские пункты.

    В программе гостей ждут познавательные задания, которые позволят прикоснуться к профессии земского доктора конца XIX века. Участники обратятся к текстам «медицинских» рассказов Чехова, разберут значение исторического термина «скорбный лист» — так в дореволюционной России называлась история болезни пациента, — а также научатся по всем правилам того времени заполнять врачебные рецепты и получат «Врачебные советы» от самого Антона Павловича.

    Начало программы в 12:00. Возрастное ограничение — 12+.

    Подробная информация, даты проведения программы выходного дня и билеты размещены на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

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