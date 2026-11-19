В подмосковных Луховицах полицейские совместно с инспекторами охотнадзора Мособлкомлеса задержали мужчин, которые незаконно добыли лося. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

Засаду организовали на рассвете в прибрежных камышах у деревни Лесное. Патрулировавшие территорию правоохранители обратили внимание на несколько автомобилей с включенной «аварийкой» на лесной дороге. Вскоре к берегу бесшумно подплыли две надувные лодки, мужчины в которых действовали по отработанной схеме, но уйти незамеченными им не удалось.

При задержании выяснилось, что группа занималась незаконным промыслом рыбы с использованием сетей, за что на месте составили административный протокол. Также браконьеры убили лося: тушу разделили, а мясо пытались вывезти в полипропиленовых мешках среди личных вещей. Орудия преступления и другие улики они спрятали в лесу, но при досмотре одного из автомобилей обнаружили кусок свежего мяса и печень животного.

Ущерб природе оценили в 400 тысяч рублей. Сумма в пять раз превышает базовую стоимость лося, так как браконьеры убили самку в возрасте полутора лет.

Собранные материалы передали в следственные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ.