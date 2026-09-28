Сольный вечер Маргариты Малкиной прошел в Подольске

В Доме культуры имени Карла Маркса состоялся сольный творческий вечер поэта, автора-исполнителя и члена Союза писателей России Маргариты Малкиной. Поддержать артистку вышли солисты вокального ансамбля «Традиция».

Программа вечера состояла из 15 вокальных номеров и авторских поэтических произведений. Маргарита Малкина читала свои стихи и пела песни под аккомпанемент гитары — музыкальную партию на инструменте исполнил ее супруг Михаил Малкин.

Солисты ансамбля «Традиция» дополнили сольные выступления автора совместными музыкальными номерами. Руководитель коллектива и композитор Гульнара Рязанцева сделала аранжировку для смешанного хора к песне «Воробышек» на стихи Малкиной, которую артисты представили зрителям. Теплая и доверительная атмосфера концерта подарила гостям вечера поэтическое и музыкальное вдохновение.