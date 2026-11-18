В управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Богородского округа поступили обращения жителей с просьбой установить дорожные знаки на нескольких улицах Ногинска. Все обращения взяли в работу сразу, и уже с 13 по 17 ноября по ним провели практические работы.

Жители сообщили, что на участке напротив жилого сектора на улице 3-го Интернационала ранее обустроили искусственные неровности, но предупреждающего знака к ним не хватало. Теперь знак установлен — водители заблаговременно видят предупреждение и снижают скорость. Также знаки установили вблизи Центра образования № 4.

На улице Климова по обращениям жителей установили дорожный знак, запрещающий стоянку большегрузного транспорта. Фуры, паркующиеся на улице, создавали шум, особенно ночью, и мешали проезду. Вопрос ограничения проезда большегрузов требовал решения на нескольких уровнях, поэтому информацию передали в ГИБДД для принятия мер.

Еще одно обращение касалось участка от улицы Московской до ТУСМ: искусственные неровности здесь уложили двумя неделями ранее, а обозначающих знаков не было. Замечание оказалось справедливым — «лежачий полицейский» без знака не выполняет предупреждающую функцию в полной мере. Работы по установке дорожных знаков выполнили, участок теперь обозначен по всем правилам.