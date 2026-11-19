В Королеве продолжают капитальный ремонт школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы идут на улице Горького, 16, в микрорайоне Первомайский. Сейчас подрядчик завершает демонтаж, ремонтирует кровлю и приступил к общестроительным и отделочным работам. Ремонт ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона.

В школе площадью 1 917,4 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2027 года.