В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне 21 ноября открылась выставка «Деревянное коллективное» художницы Любови Калашниковой. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Проект посвящен старинному деревянному зодчеству Коломны и тому, что скрывается за видимой историей городских построек. Автор обращается к археологии и геологии, исследуя превращения материи во времени: деревянные дома уходят под землю, но их материя становится частью новых геологических и химических процессов.

Любовь Калашникова — художница, исследователь, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка» 2026–2027 годов. В работах она соединяет дерево, камень и историю через живопись и природные материалы. Зеленый цвет отсылает к древней древесине, превратившейся в волконскоит, красный — к глубоким пластам красной глины коломенского края.

Еще одна часть проекта — книга художницы, страницы которой открыты для коллективного творчества. Выставка будет работать до мая 2027 года.

Больше информации — на официальном сайте.