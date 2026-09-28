Тыква весом почти 88 кг победила на гастрономическом фестивале в Клину

В парке «Сестрорецкий» в Клину 26 сентября прошел 22-й гастрономический фестиваль «Золотой кабачок». Главным событием стал конкурс на самые крупные овощи, сообщило РИАМО.

В этом году за победу боролись две огромные тыквы. Определить обладателя первого места удалось только после взвешивания. Самый тяжелый экземпляр — 87,80 килограмма — вырастила жительница деревни Голиково Надежда Давыдова вместе с мужем.

Крупнейший кабачок достиг 20,22 килограмма. Победители получили сертификаты на покупку садового инвентаря.

Конкурсантов активно поддерживали родственники и друзья: многие приехали в костюмах и с плакатами.