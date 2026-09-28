Тыква весом почти 88 кг победила на гастрономическом фестивале в Клину
В парке «Сестрорецкий» в Клину 26 сентября прошел 22-й гастрономический фестиваль «Золотой кабачок». Главным событием стал конкурс на самые крупные овощи, сообщило РИАМО.
В этом году за победу боролись две огромные тыквы. Определить обладателя первого места удалось только после взвешивания. Самый тяжелый экземпляр — 87,80 килограмма — вырастила жительница деревни Голиково Надежда Давыдова вместе с мужем.
Крупнейший кабачок достиг 20,22 килограмма. Победители получили сертификаты на покупку садового инвентаря.
Конкурсантов активно поддерживали родственники и друзья: многие приехали в костюмах и с плакатами.
Тем временем посетители пробовали домашние угощения — компоты, варенье и кабачковые оладьи. Представители клуба «Времена года» приготовили печеную антоновку с медом, цукатами, орехами и семечками.
В парке организовали тематические фотозоны, мастер-классы и ярмарку фермерских продуктов, где можно было приобрести козий сыр, мед, мясные деликатесы, сладости и саженцы. Гостей также угощали травяным чаем из самовара.
Кроме того, участники праздника могли самостоятельно изготовить осенние поделки и высадить более 100 кустарников смородины, крыжовника и жимолости.