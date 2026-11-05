Предпринимателям Подмосковья предложили представить товары на форуме в Таиланде

Российский экспортный центр (РЭЦ) представил отечественные продукты питания в Таиланде в рамках II Российско-Таиландского инвестиционного форума «РТИФ-2026». Мероприятие «Сделано в России» объединило производителей, представителей бизнеса и государственных структур, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На площадке форума организовали презентацию российских брендов с дегустационной зоной. Посетители смогли познакомиться с продукцией отечественных компаний, а предприниматели — провести переговоры с потенциальными партнерами из Азии.

Дополнительным способом продвижения стали прямые эфиры с участием популярных азиатских блогеров. Зрителям представили сладости, чай, консервы и детское питание брендов «Объединенные кондитеры», «Белевская пастильная мануфактура», KDV Group, «Орими Трэйд», «Доброфлот» и «Фрутоняня». Приобрести товары можно было непосредственно во время трансляции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что подмосковные производители также могут представить свою продукцию в зарубежных павильонах «Сделано в России». Участникам программы доступна поддержка при выходе на международные рынки, включая помощь с сертификацией и продвижением товаров.

Узнать условия и подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра или по электронной почте pavilion@exportcenter.ru.