Три участка теплосетей отремонтируют в Дубне к октябрю

К октябрю в Дубне обновят теплосети по трем адресам. Трубы отопления и ГВС заменят на улицах 9 Мая, Энтузиастов и Вернова.

До конца недели подрядчик завершит прокладку сетей от теплового пункта у поворота на улицу 9 Мая до перекрестка с улицей Попова. На объекте задействовано более 20 сварщиков, монтажников, операторов спецтехники, а также краны, экскаваторы и манипуляторы. Здесь обновят 400 метров труб горячего водоснабжения и отопления.

Затем работы проведут на участках на улицах Энтузиастов и Вернова. Сейчас там ведутся подготовительные работы. Окончание ремонта запланировано на октябрь. После ремонта на территории проведут благоустройство.

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