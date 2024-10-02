Более 70 подъездов отремонтируют в Большом Серпухове в 2024 году

Ремонт 77 подъездов запланирован в текущем году в Большом Серпухове. Работы должны завершиться до 30 октября.

Ремонтные работы подъездов на 70% финансируются из средств управляющих организаций, 30% составляет субсидия из областного и местного бюджетов. Участие в государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» принимают 11 управляющих организаций городского округа.

В Серпухове отремонтируют 44 подъезда, в Пущино четыре, в Протвино 29. Комиссия уже приняла 31 из 50 отремонтированных подъездов, остальные готовы на 80%. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы составляет 60 месяцев.

Также на территории округа проведут капитальный ремонт 69 многоквартирных домов. Из-за ухудшения погодных условий Фонд капитального ремонта перенес сроки работ в семи многоквартирных домах на 2025 год.

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