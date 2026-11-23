Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт силового оборудования в трансформаторной подстанции № 410 в микрорайоне Новлянский в Воскресенске. В середине ноября энергетики заменили силовой трансформатор мощностью 1000 кВА на новый.

От этой электроустановки получает электроснабжение котельная, которая обеспечивает отопление и горячее водоснабжение всего микрорайона, где проживает более 200 человек.

По результатам пусконаладочных работ подстанция готова к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок. Выполненные мероприятия позволили снизить риск технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения котельной, что особенно важно в отопительный период.

«Замена силового оборудования в подстанции Новлянского микрорайона — это работа, от которой напрямую зависит тепло и горячая вода для более чем двухсот жителей. Котельная, получающая питание от ТП-410, отвечает за весь микрорайон, поэтому мы подошли к ремонту с особым вниманием: установили современный трансформатор той же мощности, провели полный цикл пусконаладочных мероприятий и проверили оборудование под нагрузкой», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.