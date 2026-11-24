Порядка 460 единиц спецтехники выведут на дороги Московской области для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья .

Сильный снегопад в столичном регионе продлится с утра 24 ноября до вечера среды. На дорогах ожидается гололедица, снежные заносы и ухудшение видимости.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения задействуют порядка 460 единиц спецтехники и свыше 1050 дорожных рабочих. Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте, водителям грузовиков рекомендовали заранее планировать маршруты.

«Минтранс Подмосковья в круглосуточном режиме контролирует состояние дорожной сети и погодные условия. Особое внимание уделяем наиболее сложным участкам, местам скопления и буксования грузового транспорта, а также затруднениям на федеральных трассах», — подчеркнули в министерстве.

В Москве в ближайшие дни выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.