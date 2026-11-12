Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел прошел в Можайске

Праздничное мероприятие провели 10 ноября в Можайском культурно-досуговом центре. В зале собрались действующие полицейские, ветераны службы, представители руководства округа и общественных организаций.

Встреча началась с фанфар и тематического видеоролика. Начальник отдела МВД России «Можайский» полковник полиции Юрий Воронин поблагодарил коллег за службу и вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

Особое внимание уделили сотрудникам, выполнявшим задачи в зоне СВО: ряд офицеров, находившихся в командировках на территории ЛНР, отметили наградами за добросовестное исполнение обязанностей и личную инициативу. Память погибших при исполнении служебного долга почтили минутой молчания.

Со словами поздравлений выступили первый заместитель главы округа Алексей Сперанский и заместитель главы Мария Азаренкова. Они вручили полицейским муниципальные награды и отметили, что служба в органах внутренних дел — это ежедневный подвиг и огромная ответственность.

С поздравлениями также выступили депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, благочинный Можайского церковного округа иерей Иоанн Лобода, председатель Общественного совета ОМВД Александр Пащенко, председатель Совета ветеранов Виктор Цыганков и ветеран органов внутренних дел Анатолий Комаров.

От имени музея-заповедника «Бородинское поле» сотрудников поздравила заместитель директора музея Лариса Березовая, которая вручила полицейским памятные награды.

Украсили праздник солисты и творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра. Отдельным трогательным моментом стало участие в концертных номерах самих сотрудников ведомства и ветеранов службы, исполнивших песни о Родине, чести и служебном долге.