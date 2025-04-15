Услугу по подаче заявки на поверку счетчиков перевели в онлайн в Подмосковье

В Подмосковье в рамках эксперимента по переходу на электронный документооборот в газовой сфере запустили еще две новые услуги. Теперь они доступны на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ».

«Теперь жители Московской области могут на региональном портале подать заявки на возобновление подачи газа и поверку газовых счетчиков. Этот способ обращения дает пользователям два значительных преимущества: выбор удобной даты проведения работ и возможность подписать акт выполненных работ прямо в личном кабинете на регпортале с использованием Госключа», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугами могут воспользоваться владельцы частных домов и квартир в многоэтажках. Чтобы оформить заявку, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить форму и выбрать дату, когда удобно провести работы. После этого с пользователем свяжется специалист «Мособлгаза», чтобы подтвердить или перенести дату.

Вызов мастера для включения газа или поверки счетчиков бесплатный. Платить нужно только за сами работы — по действующему прайс-листу компании. После выполнения заявки акт с результатами направят в личный кабинет на портале. Его нужно подписать электронной подписью в течение семи рабочих дней.