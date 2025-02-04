Уроки об особенностях работы операционных систем проведут в школах Подмосковья
Новые «Уроки цифры» пройдут в школах Подмосковья с 10 февраля. Их подготовили разработчики инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра».
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, занятия посвятят особенностям работы операционных систем. Они будут состоять из интерактивных заданий, видеолекций и методических материалов.
Школьники узнают, что такое оперативные системы, их функции и структуру.
«Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов и отличаются уровнем сложности, а также объемом. По результатам прохождения Урока все участники получат сертификат», — добавили в ведомстве.
Уроки будут доступны по ссылке с 10 февраля по 2 марта.