Уроки об особенностях работы операционных систем проведут в школах Подмосковья

Новые «Уроки цифры» пройдут в школах Подмосковья с 10 февраля. Их подготовили разработчики инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, занятия посвятят особенностям работы операционных систем. Они будут состоять из интерактивных заданий, видеолекций и методических материалов.

Школьники узнают, что такое оперативные системы, их функции и структуру.

«Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов и отличаются уровнем сложности, а также объемом. По результатам прохождения Урока все участники получат сертификат», — добавили в ведомстве.

Уроки будут доступны по ссылке с 10 февраля по 2 марта.