Уникальный сорт китайского салата впервые вырастили в Одинцове

Уникальную зелень начали выращивать в оранжерейном комплексе в Одинцове. Семена аграрии привезли из Китая, однако правильный уход за растением разрабатывали 1,5 года. Предприятие стало первым в России, выращивающим эту культуру.

Одна из самых востребованных зимой культур на предприятии — это сорт салата «Афицион». В месяц на прилавки магазинов Московского региона отправляют до 150 тысяч кустов. Вместе с ним в оранжерее комплекса теперь растет уникальная «Хрустальная трава».

На листиках этой зелени можно заметить напоминающие росу кристаллы соли. В столичных ресторанах этот продукт добавляют в салаты и бургеры. Раньше растение возили из Китая, а теперь, после 1,5 года экспериментов, его впервые вырастили в России.

Пока агрокомплекс вырастил небольшой объем — 40 килограммов травы. Однако это уже большое достижение, ведь китайские агрономы хранили методику выращивания этой зелени в секрете.

«Для того, чтобы начать выращивать „Хрустальную траву“, мы полтора года экспериментировали. Начинали с 10 горшков. Сначала думали, что она будет расти вместе с обычным салатом, но оказалось, что условия нужны совершенно другие», — рассказал генеральный директор предприятия Андрей Хардин.

В оранжерейном комплексе также выращивают землянику, томаты черри и огурцы. Общая площадь теплиц составляет шесть гектаров. Всего на предприятии трудятся 15 человек, а в пиковые сезоны — 50.