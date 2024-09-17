Уличные артисты трех стран выступили на фестивале в Мытищах

Фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» прошел в мытищинском парке Мира. Гостями праздника стали более трех тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На фестиваль приехали уличные артисты из Москвы, Липецка, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Казани, а также из Мексики и Белоруссии. Праздник начался с интерактивного шествия по парку. Парад поддержали гости праздника, которые добавили к своему повседневному образу интересные атрибуты.

Программа дня включала театральные спектакли, интерактивы, выступления фокусников и иллюзионистов, научные шоу и мастер-классы. В рамках фестиваля прошли музыкальные перфомансы, танцевальные выступления и другие активности.

Фестиваль «Цветная капуста» проводится в Подмосковье уже в третий раз. Праздник дает возможность познакомиться с талантами уличных артистов и погрузиться в атмосферу творчества.

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