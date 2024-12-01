Уличное освещение обновили на 69 объектах в Серпухове в 2024 году

В Серпухове выполнили план по установке и обновлению уличного освещения. В 2025 году работы будут продолжены, сообщил глава округа Сергей Никитенко.

В рамках областной программы «Светлый город» заменили освещение по 22 адресам, а за счет муниципального бюджета — еще на 47 объектах.

Уличное освещение меняли по просьбам жителей, которые поступали во время выездных приемов администрации. В рамках проекта «Светлый город» в 2024 году освещение появилось на 11 объектах Серпухова и территориальных отделов сельской местности: в Протвине — на 6 объектах и в Пущине — на 5.

Проект «Светлый город» работает в Подмосковье с 2017 года в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Главная задача — устранение недоосвещенных участков.

«Вопросы благоустройства территорий муниципалитета держим на контроле. В 2025 году работы по установке уличного освещения обязательно будут продолжены», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

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