Ученики Шатурского школьного лесничества начали подготовку к областному слету

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Ученики школьного лесничества «Родничок» Коробовского лицея в Шатуре готовятся к участию в XI областном слете. Ребята проверяют свои знания по лесоводству, охране деревьев и кустарников от вредителей и учат правила пожарной безопасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, за время летнего отдыха некоторые знания позабылись, поэтому под руководством наставников ребята проходят тесты и разбирают сложные задания.

Сейчас ученики пишут сценарий к конкурсу «Визитная карточка» и повторяют пройденные материалы в области ботаники, дендрологии и зоологии.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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