Уборку снега в Подольске сняли на видео

Подмосковье 15 ноября завалило первым снегом. Коммунальные службы сразу же вышли на уборку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с уборкой территории в Подольске.

Сейчас рабочие очищают от снега остановки и посыпают их реагентом. Техника выйдет на дороги после 14:00.

В Реутове коммунальщики с ночи устраняют последствия первого снегопада. Снегоуборочную технику также заметили в Одинцове. Как сообщил глава округа Андрей Иванов, во дворах, внутриквартальных проездах и на трассах работают около сотни тракторов и более 500 рабочих.

Жителей Подмосковья предупредили о возможной гололедице. Днем в регионе ожидается от 0 до +2 градусов, местами возможны налипание снега.

Первый снег в столице выпал с опозданием почти на месяц. Со вчерашнего вечера в городе выпало до 20% месячной нормы осадков. Московские аэропорты на фоне снегопада продолжили работать в штатном режиме.