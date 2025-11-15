Жителей Подмосковья предупредили о возможной гололедице

Из-за похолодания на дорогах в Подмосковье может возникнуть гололедица, прогнозируется облачная погода и мокрый снег. Об этом сообщил Гидрометцентр .

Днем в Московском регионе ожидается от 0 до +2 градусов, местами возможны налипание снега и гололедица. Синоптики уточнили, что прогнозируется западный ветер с порывами 6-11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки -6 — -4 градуса. Снегопад прекратится, но будет гололедица.

В ночь на 15 ноября в столице выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что это произошло с опозданием почти на месяц от средней многолетней даты. По его мнению, выпавший снег продержится недолго — он растает уже в начале следующей недели.

Синоптик рассказал, что в Дмитровском районе толщина снежного покрова составляет примерно 4-5 сантиметров, при этом температура держится чуть выше нуля. В воскресенье осадков в Московском регионе не будет, добавил он.