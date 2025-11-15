Почти сотню тракторов вывели на уборку снега в Одинцове

Сегодня в Московском регионе выпал первый снег. Коммунальные службы с раннего утра направили на дороги дополнительные бригады. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале .

Для уборки муниципальной дорожной сети округа задействовали 10 комбинированных дорожных машин, 13 тракторов и 53 дорожных рабочих. Во дворах и внутриквартальных проездах округа работают шесть КДМ, 84 трактора, 14 мини-погрузчиков и 505 рабочих.

Первый снег в московском регионе выпал с опозданием почти на месяц. Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности.

Жителей Московской области призвали быть аккуратными на дорогах. Из-за похолодания может образоваться гололедица.

В столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков. Видимость снизилась до 1,2 километра. Влажность воздуха составила 97%.