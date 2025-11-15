Первый снег выпал в Москве с опозданием почти на месяц

В ночь на 15 ноября в Москве выпал первый снег. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, он прошел с опозданием.

«Добавим, что первый снег в Москве прошел с опозданием почти на месяц от средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября. Формирующийся снежный покров будет временным и в начале новой недели растает», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

В Дмитровском районе Московской области высота снежного покрова визуально четыре-пять сантиметров, температура чуть выше нуля, добавил Леус.

Утром в столице и окрестностях установится облачная погода из-за смещающегося к юго-востоку атмосферного фронта. Он принесет осадки в виде снега и мокрого снега. В результате образуется временный снежный покров.

«А затем регион попадет под влияние тыловой части циклона. После 15-16 часов осадки прекратятся, в облаках появятся прояснения, и после 18-19 часов температура опустится ниже нулевой отметки, формируя гололедицу», — отметил Леус.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, а по области — от 0 до +5. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется немного ниже нормы и составит 745 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье без осадков. Ночью температура опустится до -4…-6 градусов, днем будет около нуля.

Ранее Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице в выходные. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.