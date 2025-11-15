В Москве со вчерашнего вечера выпало до 20% месячной нормы осадков

В столице за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сегодня над Европейской территорией России будет господствовать обширный североатлантический циклон, центр которого окажется над Новой Землей, отметил синоптик. Вихрь продолжит формировать облака, а зона твердых осадков, связанная с холодным атмосферным фронтом, распространится на юг до Брянской области, северной части Черноземья, западного Среднего Поволжья и Урала.

«В столице нашей родины сегодня, 15 ноября, в результате прохождения холодного атмосферного фронта с опозданием на месяц (средняя многолетняя дата в XXI веке — 17 октября) выпал и лег на землю первый настоящий снег, побелела земля!» — написал Тишковец.

Ночью шел дождь: на ВДНХ выпало до девяти литров воды на квадратный метр. На Балчуге — восемь миллиметров осадков, в Тушино — 10 миллиметров, а на территории МГУ — 11 миллиметров.

Это составляет 20% месячной нормы. Утром к дождю примешивался снег, а к шести утра начался снегопад. Видимость снизилась до 1,2 километра. Ветер почти не дул. Влажность воздуха — 97%. Атмосферное давление — 739,8 миллиметра ртутного столба.

На западе Москвы во дворе многоквартирного дома под тяжестью первого снега рухнуло дерево. Оно упало на припаркованные рядом автомобили. Обошлось без пострадавших. Коммунальные службы быстро оцепили территорию и начали распиливать ветки.

Жителей Подмосковья также предупредили о возможной гололедице. Коммунальные службы региона перевели в режим повышенной готовности. На дороги вывели снегоуборочную технику.