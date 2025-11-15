Московские аэропорты на фоне снегопада продолжили работать в штатном режиме

Аэропорты Московского региона функционируют в обычном режиме, снегопад не повлиял на их работу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В Жуковском заранее подготовились к осадкам.

«Текущие погодные условия не оказывают влияния на обслуживание прибывающих и вылетающих рейсов. Аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в аэропорту.

В воздушной гавани Домодедово рейсы также обслуживаются по расписанию, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Московском регионе выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад прошел с опозданием в месяц от средней многолетней даты. Он предупредил, что снег растает уже на следующей неделе.

В некоторых районах Подмосковья высота снежного покрова достигла примерно 4-5 сантиметров.