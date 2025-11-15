В Подмосковье рассказали, как устраняют последствия первого снегопада

После первого снегопада в Подмосковье вывели на дорогу снегоуборочную технику. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко в своем Telegram-канале отметил, что коммунальщики с ночи устраняют последствия первого снегопада.

«Осуществляется непрерывный мониторинг состояния дорожной сети», — добавил он.

По словам Науменко, коммунальные службы будут вручную и с помощью спецтехники убирать снег с проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, а также проводить противогололедную обработку.

Снегоуборочную технику также заметили в Одинцове и других подмосковных городах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о мокром снеге и гололедице. Он уточнил, что температура днем 15 ноября поднимется до +3 градусов. Поздним вечером ожидается гололедица, подчеркнул синоптик.