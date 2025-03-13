Творческий вечер к 99-летию Александра Зацепина прошел в Химках

Творческий вечер, приуроченный к 99-летию со дня рождения Александра Зацепина, провели в Центральной детской школе искусств. Воспитанникам рассказали о жизни и деятельности известного композитора.

Преподаватель по теоретическим дисциплинам и лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков прочитал для присутствующих интересную лекцию о творческих достижениях Александра Зацепина.

«Химчанам рассказали о жизни и творческом пути Александра Зацепина, его влиянии на развитие музыкальной культуры и уникальном стиле, который сделал его произведения народными», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Творческий вечер стал частью широкомасштабной программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках с целью объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

«Сегодня, когда Россия сталкивается с новыми вызовами, особенно важно помнить свою историю, уважать культурное наследие и передавать молодежи любовь к Родине», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.