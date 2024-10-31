Творческая патриотическая программа прошла в библиотеке Балашихи

В Библиотеке № 5 в рамках культурно-патриотического проекта «Время выбрало нас» состоялась патриотическая программа для военнослужащих «Жить на земле, как жил на ней солдат».

С приветственным словом выступил Евгений Черняев, полковник в отставке, бывший начальник парашютно-десантной службы авиации противовоздушной обороны страны. Участникам мероприятия рассказали о причинах, вызвавших необходимость проведения специальной военной операции, о сложностях армейской службы, о беспримерном героизме и мужестве русских солдат и офицеров, которые ценой своей жизни защищают нашу Родину. Память погибших почтили минутой молчания.

Бард и поэт из Балашихи Александр Якушев исполнил песни из патриотического репертуара. Члены поэтического клуба «Парус» прочитали стихи, посвященные Родине, армии, мужеству и героизму русского народа.

На книжно-иллюстративной выставке «За веру и Отечество» для гостей мероприятия представили книги, рассказывающие о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных во имя Родины, и ради защиты всего того, что дорого и свято.

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