Турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта прошел в Ногинске

На стадионе «Знамя» в Ногинске прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта, посвященный В. М. Гречишкину. Другой турнир по этому виду спорта состоялся в Богородском округе.
Чемпионами турнира стала команда «Банщики». Второе место заняла команда из Обухово. Третье место — у «Буденовского поля».
В Богородском округе девятого июня прошел еще один турнир по футболу. На стадионе «Автомобилист» состоялось первенство среди детских команд 2010–2011 годов рождения. Юные спортсмены доказывали свое лидерство, стремясь продемонстрировать и волю к победе, и красивый футбол.