Турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта прошел в Ногинске

Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

На стадионе «Знамя» в Ногинске прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта, посвященный В. М. Гречишкину. Другой турнир по этому виду спорта состоялся в Богородском округе.

Чемпионами турнира стала команда «Банщики». Второе место заняла команда из Обухово. Третье место — у «Буденовского поля».

В Богородском округе девятого июня прошел еще один турнир по футболу. На стадионе «Автомобилист» состоялось первенство среди детских команд 2010–2011 годов рождения. Юные спортсмены доказывали свое лидерство, стремясь продемонстрировать и волю к победе, и красивый футбол.

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