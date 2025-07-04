Танцоры из Лобни стали лауреатами международного конкурса

Первый день международного конкурса «Танцевальная деревня» стал успешным для представителей Лобни. Ансамбль «Серпантин» дома культуры «Красная Поляна» завоевал несколько наград фестиваля авторского танца.

Лобненский коллектив был отмечен званием лауреата первой степени за номер «Откуда-то оттуда» и специальным «Комплиментом от жюри» за высокое исполнительское мастерство. Танцоры «Серпантина» также стали лауреатами второй степени за постановку «В шторм» и лауреатами третьей степени за номера «Ручейки» и «Место под солнцем».

Коллектив, которым руководит хореограф Елена Кодина, продолжает участие в конкурсе и готовится к следующим этапам соревнований.

«Мы гордимся нашими танцорами и благодарим их за труд, терпение и творческий подход», — отметили в доме культуры «Красная Поляна».