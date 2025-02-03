Турнир по аэрохоккею прошел в спортклубе инвалидов в Воскресенске

Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья принимал клуб «Лидер». На турнир приехало около 40 участников из Коломны, Куровского, Озер, Егорьевска и других городов Подмосковья.

Уже не первый год новый сезон в клубе открывают соревнования по аэрохоккею, и с каждым разом интерес к этой игре растет. Турнир стал первым этапом «Лиги „Лидера“ — 2025».

В финале состязаний среди мужчин житель Воскресенска Константин Тананин переиграл в упорной борьбе Сергея Колесникова из Егорьевска со счетом 5:3. Прошлогодний победитель «Лиги» Владимир Комаров на этот раз довольствовался лишь бронзовой наградой.

Золотую медаль среди женщин завоевала Любовь Пушкарева. Она не оставила шансов своим соперницам, победив всех, а в финале выиграла у одноклубницы Евгении Дроздовой со счетом 3:0. Третье место заняла представительница социального реабилитационного центра «Коломенский» из Озер Наталья Лучинова.