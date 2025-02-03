Турнир Московской области по фехтованию прошел в Химках

Очередной этап турнира Московской области по фехтованию «II Детские игры» провели в спортивной школе олимпийского резерва. Более 90 юных саблистов собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», чтобы показать мастерство владения клинком.

Лидирующие позиции заняли спортсмены из Химок. Чемпионский титул среди девушек завоевала Кристина Ильина, второй стала Злата Волощенко, а третью ступень пьедестала заняла Ксения Власова. Медали среди юношей до 15 лет распределились следующим образом: золото у Савелия Лазарева, серебро у Кирилла Блинова, а бронзовая награда у Артемия Рыжов.

Среди ребят до 12 лет первым стал Савелий Гладилин, а третье место у Сергей Бойченко. Мария Гренкова стала чемпионкой в зачете среди девочек, серебряная награда у Моники Стажила, а бронзовую медаль завоевала у Екатерины Кононковой.