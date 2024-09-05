Сервис для обсуждения проектов благоустройства и ЖКХ заработал в Подмосковье

Сервис для проведения научно-технических советов с участием жителей и сотрудников ведомств заработал в Подмосковье. Платформа «Я — эксперт» поможет упростить организацию заседаний.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, научтно-технические советы помогут оценить эффективность проектов в сферах благоустройства, ЖКХ и дорог. Платформа уже объединила 130 экспертов в разных областях.

«На платформе „Я — эксперт“ создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Благодаря сервису жители могут ознакомиться с техническими проектами и завершенными иниципативами, а сотрудники ведомств могут организовать заседание. Стать экспертов может любой желающий, для этого нужно отправить онлайн-заявку.

По словам Надежды Куртяник, с момента запуска платформы в феврале уже оформили 420 заключений экспертов.

«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными», — добавила она.

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