Администрация Шатуры провела встречу с работниками сервисного предприятия

Сотрудники администрации городского округа Шатура ответили на вопросы сотрудников предприятия в Рошале «ВИП Сервис». Жители интересовались благоустройством, строительством дорог и ремонтом подъездов.

На вопросы отвечали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты. Жительница дома № 17 на улице Мира в Рошале передала коллективное обращение о капитальном ремонте фундамента и отмостки. Дом включили в краткосрочную программу на 2026–2028 годы.

В доме № 15 на Октябрьской Революции заменили трубы отопления в подъезде, и теперь управляющая компания должна провести ремонт на первом этаже.

Помимо этого, по обращениям жителей спилят кустарники во дворах и приведут в порядок детские площадки.

Много обращений поступило по поводу строительства тротуара на улице 2-й Пятилетки. Сотрудники «ВИП Сервиса» вынуждены добираться до работы по обочине. Николай Прилуцкий отметил, что тротуар появится в этом году.

Всего поступило 38 обращений. Все вопросы взяты в работу профильными специалистами.