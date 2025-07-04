Межрегиональный съезд многодетных семей прошел в Шатуре

Участники IV Межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама» посетили дом в поселке Мишеронский, построенный. Гостей встретили хороводами и травяным чаем из самовара.

Дом, где встречали гостей, перевезли из деревни Курилово в 1950-е годы. Владельцы Михаил и Матрена Ботины сохранили убранство и мебель, поэтому он стал музеем русского быта. Участники межрегионального съезда многодетных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тувы и Бурятии водили хороводы, мастерили обережных кукол и плели чичковские коврики из разноцветных ленточек.

«Очень медитативное занятие. Когда плетешь, забываются проблемы, обиды. Хочется плести и плести», — поделилась мастерица из города Рошаль Виолетта Шилова.

В этом доме жило не одно поколение многодетных семей, как и сегодняшние гости.

«Сегодня было интересно посмотреть сохранивший быт старого русского дома. Это не просто музейный экспонат: дом живой, он дышит, живет», — поделилась представительница делегации из Бурятии Аюна.

Мамы с детьми также посетили поселковый музей. Его хранительница Татьяна Файздрахманова рассказала про историю Мишеронского, начиная с двухсотлетнего дуба, посаженного основателями купцами Костеревыми и строительства стекольного завода, прославившегося своими изделиями на всю Россию, до дней сегодняшних.

«Очень заинтересованы были сегодняшние посетители. Особо радует, что это многомамы, они свой интерес обязательно передадут детям», — сказала краевед поселка Мишеронский Татьяна Файздрахманова.

В финале участники посетили Крестовоздвиженский храм. Настоятель отслужил молебен о здравии. Затем они познакомились с достопримечательностями Шатуры.