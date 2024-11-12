Церемония принятия в ряды «Орлят России» прошла в поселке Горки-2

Атмосфера праздника воодушевляла первоклассников на торжественном посвящении в ряды «Орлят России». Церемония прошла в актовом зале образовательного учреждения в поселке Горки-2.

Поздравить первоклассников собрались учителя и родители. Ребята произнесли клятву «Орлят России», и ученикам вручили нагрудные значки и удостоверения, которые традиционно символизируют принадлежность к содружеству.

«Мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Затем ученики первых классов представили свои команды, дали слово всегда приходить на помощь друг другу, произнесли клятву орлят и пообещали ее исполнять», — рассказал начальник территориального управления Горское Илья Киреев.

«Орлята России» является первой ступенью Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Программа разработана в ходе реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и направлена на развитие социальной активности школьников младших классов и создание условий для воспитания неравнодушных, устремленных к знаниям и спортивным достижениям ребят.

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