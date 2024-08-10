Центр по трудоустройству молодежи в Серпухове отремонтируют к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Капитальный ремонт первого корпуса Центра по профориентации и трудоустройству молодежи в городском округе Серпухов завершат к 1 сентября 2024 года. Средства на реконструкцию получили из муниципального бюджета.

Благодаря средствам бюджета округа в первом корпусе Центра по профориентации и трудоустройству молодежи стартовал капитальный ремонт. Рабочие демонтировали старые полы и потолки, очистили стены помещений от ветхого покрытия. Сейчас там устанавливают вентиляционные системы, делают разводку электрики, монтируют канализационные трубы и обновляют отопительную систему. Также строители наносят черновую штукатурку. Шесть лет назад заменили крышу, она в хорошем состоянии.

Здание центра площадью 250 квадратных метров построили в 1959 году. Здесь расположены спортивный и актовый залы, раздевалки для мальчиков и девочек, два дополнительных кабинета для юных серпуховичей, где они рисуют и играют в шахматы. Кружки и секции летом закрыты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

«Праздник деградации». Олимпиаду в Париже превратили в дорогой балаган

Двойная аутентификация и сложные пароли. Топ-5 советов, как не стать жертвой деанона

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте