В Telegram снова произошел масштабный сбой

В субботу, 5 июля, в Telegram произошел еще один масштабный сбой. Пользователи мессенджера по всей стране начали жаловаться на работу приложения. Информацию об этом опубликовали на ресурсе Downdetector.
Пик проблем с доступом в сервис зафиксировали примерно в 16:00 по московскому времени. По состоянию на 17:45 перебои частично сохранились.
Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Приложение стало зависать, также не загружались медиафайлы.
Предыдущий сбой произошел в Telegram вечером 4 июля. Мессенджер не функционировал полноценно у владельцев аккаунтов из Нижегородской и Калужской областей.
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