Центр крупного российского автодилера открыли в Серпухове

В городском округе Серпухов заработал новый дилерский центр «Рольф». На торжественной церемонии открытия собрались представители компании, сотрудники администрации муниципалитета и депутаты.

В дилерском центре компании «Рольф» жители Серпухова смогут приобрести современный автомобиль, застраховать его, а также провести ремонт и техническое обслуживание.

«Мне кажется — это будет лучший Рольф из всех Рольфов, должен быть! Наша первая задача — рабочие места. Для этого мы открываемся и расширяемся», — отметил президент Международной ассоциации бокса, почетный житель городского округа Серпухов Умар Кремлев.

При дилерском центре работает масштабный проект «Школа механика Рольф». Это возможность начинающим механикам проявить себя и трудоустроиться: здесь работают десять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост шиномонтажа.

«Нужны будут и айти специалисты, и грамотные экономисты, и маркетологи. На примере Серпухова у Рольфа рождается новая стратегия развития. Это очень интересно и для предприятия, и для городского округа Серпухов», — подчеркнул депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Олег Андрух.