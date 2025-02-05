Цех по производству салатного цикория открыли в Коломне

Цех по производству салатного цикория открылся в селе Горы под Коломной. Там также выращивают спаржу, брокколи и другие продукты.

Цех открыла группа компаний «Малино». На новой площадке будут выпускать продукцию под брендом «ЭКОломна».

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в 2015 году в Коломне стартовал проект по выращиванию спаржи. Сейчас предприятие полностью обеспечивает этим продуктом заказчиков. В ассортименте компании также есть брокколи, цветная капуста и многое другое.

Площадь земельных участков предприятия превышает 25 гектаров. Всю выращиваемую продукцию отправляют в цех, а затем — на прилавки магазинов.

«Производитель формирует кадровый резерв с помощью ГК „Малино“, используя уникальный опыт с отраслевыми образовательными организациями. Одна из них — аграрный колледж имени Н. Т. Козлова в Коломне», — добавили в ведомстве.