Тренировочную эвакуацию провели в школе № 1 в Шатуре

Пожарные учения провели в школе № 1 в Шатуре. По тревоге 470 учеников и педагогов покинули здание.
Пожарная тревога прервала урок, по легенде, в здании школы № 1 в Шатуре произошло возгорание.
«Проверяется работоспособность системы противопожарной защиты объекта, проверяется дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны, а также отрабатывается алгоритм действий преподавателей в случае возникновения пожара», — рассказал главный государственный инспектор городского округа Шатура по пожарному надзору Виталий Котлов.
Такие тренировки по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводятся ежеквартально. После ликвидации условного возгорания огнеборцы устроили для ребят демонстрацию пожарной техники. Школьники увидели, как работает станция пенного пожаротушения и автолестница.