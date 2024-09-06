Тренировочную эвакуацию провели в школе № 1 в Шатуре

Пожарные учения провели в школе № 1 в Шатуре. По тревоге 470 учеников и педагогов покинули здание.

Пожарная тревога прервала урок, по легенде, в здании школы № 1 в Шатуре произошло возгорание.

«Проверяется работоспособность системы противопожарной защиты объекта, проверяется дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны, а также отрабатывается алгоритм действий преподавателей в случае возникновения пожара», — рассказал главный государственный инспектор городского округа Шатура по пожарному надзору Виталий Котлов.