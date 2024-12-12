Традиционная «Манжосовская лыжная гонка» пройдет в Одинцове 31 декабря

Соревнования «Манжосовская лыжная гонка» проводятся в ежегодное в Одинцовском округе, по традиции, в канун Нового года. В этом сезоне мероприятие отметит свое 55-летие.

Регистрация на юбилейную гонку откроется 20 декабря. Зарегистрироваться можно будет через социальные сети или на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Там же будет опубликована ссылка для заполнения анкеты и доступна дополнительная платежная регистрация.

В этом году бесплатных слотов для участия будет всего 1300. Каждый участник получит стартовый номер и медаль за участие. Участникам предложат дистанции разной длины: от 600 метров до 18 километров.

Организаторы ожидают, что в гонке примут участие около 1,5 тысячи человек разных возрастов, которые любят лыжный спорт и активный образ жизни. В прошлом году все места были заняты уже через два часа после старта регистрации, так как мероприятие пользуется большой популярностью.