Автоинспекторы в Одинцове раздали водителям воду и мороженое

Сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с плохим самочувствием участников дорожного движения, в Одинцове. Также они дали рекомендации по вождению в условиях повышенной температуры воздуха.

Упаковки с питьевой водой и мороженым снабдили наклейками в виде памяток по правилам дорожного движения. Организаторы мероприятия также напомнили, что при аномально жарких погодных условиях опасно оставлять в машине детей и животных.

Отдельное внимание стражи правопорядка уделили юным пассажирам. Сотрудники Госавтоинспекции вручили им световозвращающие аксессуары и напомнили, что во время движения не стоит отвлекать внимание взрослых от дороги.

Повышенная температура воздуха вызывает усталость, снижение концентрации внимания и реакции, что увеличивает риск аварий. Водителям в жару рекомендуется пить больше воды, регулярно отдыхать и проветривать салон автомобиля.