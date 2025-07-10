Дом № 12 капитально отремонтируют в городке Кубинка-10 Одинцовского округа

Работы по обновлению многоквартирного дома № 12 в Кубинке-10 Одинцовского округа стартовали в мае этого года. Модернизация проходит по программе Фонда капитального ремонта Московской области.

Дом № 12 — один из 24 жилых зданий в Кубинке-10, включенных в программу капремонта на 2024–2025 годы. Подрядная организация за два месяца проделала солидный объем работы — уже полностью обновлены наружные и внутренние газовые сети. Сейчас специалисты утепляют фасад и занимаются заменой кровли.

Теплоизоляцию обеспечивает современная технология «Термоленд» — это энергосберегающие панели, которые производятся заранее, индивидуально, по точным размерам. Собираются они уже на месте, как конструктор, по модульному принципу — это не только удобно, но и существенно ускоряет монтаж.

Строители должны завершить ремонт крыши к 1 сентября, а до конца года — полностью утеплить дом.