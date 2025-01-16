Торжественное посвящение молодых педагогов в учителя прошло в Лобне

Члены профсоюза в Лобне провели педагогический квест «Посвящение в учителя». Мероприятие прошло на базе школы № 4.

В посвящении приняли участие молодые педагоги, которые начали карьеру в школах Лобни в 2024-2025 учебном году.

Мероприятие проводят второй год подряд. Участники квеста поделились на четыре команды, после чего прошли тематические испытания, а опытные педагоги поделились опытом.

В процессе прохождения препятствий молодые учителя показали свои компетенции, умение работать в команде, собрали методические материалы, которые помогут им в дальнейшей работе.

Посвящение помогло учителям познакомиться друг с другом, укрепить профессиональные связи между коллегами. Организаторы заверили, что важно создавать для молодых педагогов комфортные условия, поддерживать в профессиональном начинании и мотивировать на дальнейшую работу.