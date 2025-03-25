Тепловые сети модернизируют в Балашихе в 2025 году

Модернизация системы теплоснабжения, находящаяся под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева, продолжается в Балашихе. В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» до 2026 года в округе запланировано 15 мероприятий по капитальному ремонту и строительству тепловых сетей и котельных, а также обновление более 14 км теплотрасс и реконструкция двух котельных.

Общий объем финансирования составляет почти четыре миллиарда рублей, из которых 2,7 — средства бюджета Московской области.

В 2024 году в рамках программы завершен капитальный ремонт теплосетей от котельных 1-1 на улице Трудовых резервов, дома 6, и 2-35 микрорайона Керамик, улицы Керамическая, строение 1В в микрорайоне Кучино. Кроме того, построены и введены в эксплуатацию две перемычки между котельными, а также подключена еще одна между ГТУ ТЭЦ МОЭГ и котельной «ЕвроСибЭнерго-Кубань».

В планах на 2025 год — проведение капитального ремонта сетей в микрорайоне Янтарный, реконструкция котельных 1-1 и 2-35 микрорайона Керамик, проектирование строительства сетей от котельной 1-1 до Криогенмаша и ремонт теплосетей от котельных 2-35, 1-1 и 2-10 в микрорайоне Купавна.