Последствия атаки БПЛА на Азов сняли на видео

Последствия атаки беспилотников на Азов в Ростовской области попали на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

В результате удара разбились окна и обрушился фасад здания. После взрыва беспилотника пострадало остекление в многоэтажке, жителей эвакуировали, обошлось без пострадавших. Фрагменты другого дрона упали на стадион имени Лакомова.

Местные жители рассказали 360.ru, что взрыв прогремел примерно в 04:00.

«Такой хлопок сильный, я не поняла сразу. Хорошо, что было окно открыто. Муж зашел, спросил, что это. Я говорю: прилеты», — заявила одна из очевидиц.

Другой местный житель охарактеризовал взрыв как приличный. Он отметил, что поражающие элементы, которые находились в беспилотнике ВСУ, попали на дом и окна. Его соседка с верхнего этажа спаслась от осколков под одеялом.

«Женщина говорит: „Хорошо я укрылась одеялом, спала“. Она [защитилась] от осколков, сверху потолок же», — сказал он.

ВСУ атаковали Ростовскую область ночью. Обломки одного из дронов упали на двухэтажный восьмиквартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района. В итоге погибла женщина. По словам главы региона Юрия Слюсаря, это была пенсионерка, бывшая учительница.

Из разрушенного дома эвакуировали 20 жителей. На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО сбили более 50 беспилотников. БПЛА уничтожили в Ростовской, Белгородской, Орловской и Липецкой областях.