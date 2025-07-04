Подросток в Тамбовской области спас трехлетнего мальчика из пожара

Шестнадцатилетний Максим Макеев из села Пичаево Тамбовской области спас из пожара трехлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Подросток, заметив дым из-под крыши и ребенка в огне, сразу же вызвал пожарных и бросился на выручку. Он разбил стекло, забрался в горящее помещение, схватил мальчика и вытащил на улицу, после чего передал бабушке.

Прибывшие пожарные потушили возгорание на 10 квадратных метрах. Никто не пострадал.

Макеева представили к ведомственной награде. Сам он не считает себя героем и заявил, что на его месте любой поступил бы так же. В будущем он планирует попасть на службу в армии и связать жизнь с мужской профессией. В МЧС не исключили, что Максим захочет служить в их рядах.

Ранее пожарные и случайный прохожий спасли детей из квартиры в Братске, загоревшейся из-за шалости семилетнего мальчика.