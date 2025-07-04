Желтый уровень погодной опасности продлили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге до субботы, 5 июля, продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом заявили в пресс-службе правительства города.

«Желтый уровень опасности в Петербурге продлен до 5 июля», — сообщили представители администрации.

По данным Росгидрометцентрa, до часа ночи 5 июля на территории Северной столицы сохранится сильный ветер. Его порывы могут достичь 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах эти показатели, предположительно, вырастут до 24 метров в секунду.

Водителей и пешеходов предупредили о необходимости соблюдать все меры безопасности и проявлять особую осторожность в период действия особого предупреждения.

Желтый уровень — это второй уровень предупреждений, означающий потенциально опасную погоду.

Ранее стало известно, что уровень воды у дамбы в Санкт-Петербурге поднялся почти на два метра.